Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Louisiana Başsavcısı Jeff Landry, salı günü yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı iki beyaz polisin, Sterling'i vururken "makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini savundu.

İki beyaz polisin Sterling'i vurarak öldürmekten dolayı herhangi bir ceza almayacağını belirten Landry, 2016'dan bu yana süren soruşturma sonucunda bu karara vardıklarını dile getirdi.

Landry, söz konusu iki polisin olay yerine Sterling'in karıştığı olayla ilgili gelen çağrı üzerine gönderildiğini, maktulün elinde silah olduğunu ve polislerin önce Sterling'i tutuklamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Polis şiddeti" protestolara neden olmuştu

ABD'nin Louisiana eyaletinde 5 Temmuz 2016'da Alton Sterling, Blane Salamoni ve Howie Lake adlı iki beyaz polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Polis raporlarında Salamoni'nin Sterling'e 6 kurşun sıktığı yazılmıştı.

Polis yetkilileri Sterling'in elinde silah olduğunu ve polislere tehdit teşkil ettiğini, Sterling'in ailesi ve avukatı ise silahın polislere karşı kullanılma girişiminde bulunulmadığını savunuyordu.

Bu olaydan bir gün sonra 6 Temmuz 2016'da da Minnesota eyaletinde Philando Castile adlı siyahi, beyaz polisler tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olaylardan bir hafta sonra Dallas kentinde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" hareketi ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemiş, Dallas'ta Micah Johnson adlı bir siyahi, beş beyaz Amerikalı polisi vurarak öldürmüştü.