Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığını iddia etti. Reuters'a açıklama yapan bir Rus vekil ise Rusya'nın Batı ülkelerinin kovduğu diplomat sayısınca karşılık vereceğini söyledi.