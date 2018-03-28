Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile PYD/PKK'nın ortaklığı bitmek bilmiyor. Her fırsatta Türkiye'ye söz veren, ancak PKK'dan bir türlü ayrılamayan ABD, bu sefer de yeni bir ortaklık için teröristlerle masaya oturdu.

ABD, Suriye'de geleceğin inşası için kurulan ve PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen "Suriye'nin Geleceği Partisi" için "destek" verdiklerini açıkladı.

ABD DESTEKLİYOR

PKK ile başlayan teröristlerin isim değiştirerek algı operasyonu yapma girişimleri yine bozguna uğratıldı. YRK/YPG/SDF isimli teröristlerin ardından ABD ile siyasal ortaklık oluşturan PKK, SFP yani Suriye'nin geleceği Partisi'ni kurdu.

Kurulan Parti'ye yönelik PKK ile bağlantılı iddiaları son günlerde ortaya çıktıysa, resmi bir kanıt yoktu. Bu kanıtı ABD Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ortaya çıkardı.

PYD SORUSUNA KAÇAK CEVAP

"Suriye Gelecek Partisi size göre YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?" sorusu üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

Neuert ayrıca PYD'nin bir parçası olup olmadığını soran muhabire kaçamak cevaplar vererek PYD konusunu değiştirmeye çalıştı.