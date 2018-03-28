Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında patlama meydana geldi. Uluslararası Kızılhaç çalışanları ve arkadaşlarının bulunduğu vakıftaki patlamada 2 kişi yaralandı. Somali Güvenlik Güçleri’nin hakkında soruşturma başlattığı patlamayı henüz üstlenen olmadı.
2017 yılının Ekim ayında aynı bölgeden meydana gelen patlamada 250 kişi hayatını kaybetmişti
Somali’de insani yardım vakfında patlama: 2 yaralı
28.03.2018 - 21:31 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir insani yardım vakfında patlama meydana geldi. Uluslararası Kızılhaç çalışanları ve arkadaşlarının bulunduğu vakıftaki patlamada 2 kişi yaralandı. Somali Güvenlik Güçleri’nin hakkında soruşturma başlattığı patlamayı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Somali,patlama,
553047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/553047.aspx
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