Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph L. Votel, ABD'nin Suriye politikasının başarısız olduğunu itiraf etti. Senato Silahlı Kuvvetleri Komitesinde Senatör Lindsey Graham'ın sorularını cevaplandıran Votel, Washington yönetiminin Suriye lideri Beşar Esad'ı görevden uzaklaştırma konusunda başarısız olduğunu söyledi. Graham'ın "Suriye'de kim kazanıyor" sorusuna Votel, "İran ve Rusya rejime yardım etti. Görünüşe göre rejim kazanıyor" cevabını verdi. General Votel "Esad'ın gitmesi gerektiği hâlâ politikamız mı?" sorusuna "Bunun belli noktadaki özel politikamız olduğunu bilmiyorum” diye cevapladı.

ABD YENİ ÖRGÜT KURDU

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vererek Türkiye'nin tepkisini çeken ABD yeni bir hamlede bulundu. Daha önce PYD'nin ismini Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) çeviren ABD şimdi de yeni bir parti kurdu: 'Suriye'nin Geleceği Partisi.' ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalarda işgal altındaki Haseke ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı. ABD'li yetkililer bir kongre düzenleterek Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu. "Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi. Katfan, Menbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlenmişti. Oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonunun ekonomi komisyonu başkanıydı. Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yanmıştı.

NAUERT: DESTEKLERİZ

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Nauert, Suriye'de kurulduğu açıklanan yeni parti (SGP) hakkındaki bir soruya, "Yeni parti çoklu bir etnik yapıdan oluşuyor. Bölgenin yapısını temsil ettiğini düşünüyoruz. BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" dedi.