Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşma ile yola çıkan 6. konvoy Hama iline ulaştı. Böylece Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 22 bini aştı. Rus askerî polisinin gözetimi ve refakatinde Suriye'nin kuzeyine gitmek isteyen sivillerin bölgeden çıkışını öngören anlaşma genelde uygulanırken bazı bölgelerden ihlal haberleri geliyor. Bombardımanlar sonucu ayrılmak zorunda kalan gruplardan binlerce erkeğin rejim tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Tahliyeler devam ederken muhaliflerin kontrolü altında Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hâlâ abluka altında. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) şubat ayından bu yana Doğu Guta’daki askerî operasyonlarda 1.700'den fazla insanın öldüğünü açıkladı. Siviller için son birkaç ayın en acımasız zamanının yaşandığını belirten BM Acil Durum Tahkim Koordinatörü Mark Lowcock “On binlerce insan, savaştan zarar gören ülkede de yerlerinden edilmişler ve birçoğu aşırı kalabalık, kötü donanımlı barınaklarda yaşamaktadırlar. Su, sağlık ve hijyen sıkıntısının yanı sıra artan güvenlik meselesi had safhadadır” dedi.