Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon sinyali verdiği Menbic'e giden Associated Press haber ajansı, kent içinde kimlik kontrolü yapan YPG'li teröristleri fotoğrafladı.

AP AJANSI KİMLİK KONTROLÜ YAPAN YPG'LİLERİ FOTOĞRAFLADI

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren YPG'li teröristlerin kontrolündeki Menbic'ten fotoğraflar geldi. Suriye'nin kuzeyindeki ilçeye giden Amerikan Associated Press (AP) ajansı, 'Türkiye tarafından tehdit edilen, ABD'nin koruduğu bir Suriye kenti' başlıklı bir haber servis etti. Ajansın geçtiği fotoğraflarda, elleri silahlı teröristlerin Menbic içinde kimlik kontrolü yaptığı ve AP foto muhabirine poz verdiği görülüyor. Bir kontrol noktasında ise YPG'li terörist bekliyor.

"BIÇAK SIRTINDAKİ BİR KENT" BAŞLIĞIYLA YAYINLANDI

'Bıçak sırtındaki bir kent' başlığını taşıyan AP'nin karelerinde ayrıca yerel futbol takımının galibiyetini kutlayan Menbicliler de var. Afrin'i Zeytin Dalı Harekâtı ile YPG'li teröristlerden temizleyen Türkiye, bir sonraki hedefin Menbic olacağını birçok kez ilan etti.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE VE ABD ORTAK ANLAYIŞA VARDI

ABD'li askerlerin geçen hafta görüntülendiği kent için Ankara ve Washington yakın temas halinde. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG'lilerin Menbic'ten ayrılması için Türkiye ve ABD'nin ortak bir 'anlayış'a vardığını açıklamıştı.

WASHİNGTON'DA MENBİC MASAYA YATIRILACAK

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, yarın Washington'da olacak ve ABD'li muhataplarıyla Menbic'i masaya yatıracak.

UYARILARA RAĞMEN YPG'LİLER FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLMEDİ

YPG'liler, 2016 yazında bir diğer terör örgütü DEAŞ'ın şehirden çıkarılmasıyla Menbic'e yerleşti ve Washington'ın birçok kez söz vermesine rağmen Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.