Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta başında yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis anlattı. Olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyre’z-Zor bölgesinde cereyan ettiğini söyleyen Mattis “Rus unsurlar” olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi. eyre’z-Zor geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükûmet güçleri ABD ve ABD destekli güçlerle çatışmıştı. ABD saldırıya, hava bombardımanıyla cevap vermiş ve Kremlin bağlantılı özel şirketin paralı askerleri dahil 300 asker öldürülmüştü.



RUSYA’DAN DİPLOMAT MİSİLLEMESİ: ABD KONSOLOSLUĞUNU KAPATIYOR

Bu arada Rusya St. Petersburg’da bulunan ABD konsolosluğunu kapatacağını ve 60 ABD diplomatını sınır dışı edeceğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, ajan krizi sebebiyle ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğini ve kendilerine tavır alan diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini açıkladı