Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı’nda kabul etti. Fransa'nın Menbiç’e asker göndereceği belirtilirken Macron'un terör örgütü YPG'ye destek garantisi verdiği öğrenildi. Görüşmede Fransız askerî yetkililerin de yer aldığı belirtiliyor. Fransız basınına yansıyan haberlere göre Fransa, Menbiç’e asker göndermeye hazırlanıyor. Fransız askerlerinin bölgedeki Amerikan birlikleriyle koordinasyon içinde hareket edeceği belirtiliyor. Fransız özel birliklerinin de bölgede destek amaçlı konuşlandırılması gündemde. Toplantı sonrası açıklama yapan SDG'li teröristler, Fransa'nın Menbiç'e asker gönderme sözü verdiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "YPG dahil Kürt yetkiliere Suriye'nin kuzeyinde istikrar sağlanması için destek sözü verdik" ifadeleri yer aldı.