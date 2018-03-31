Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD askerleri, Menbiç’te beklemeye devam ederken ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlendi. Birleşik Görev Gücü’nden yapılan açıklamada, “İki koalisyon personeli, 29 Mart’ta GMT saatiyle akşam 9.00’da Suriye’de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5’i yaralandı” bilgisi verildi. Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, ölen askerlerin hangi ülke vatandaşı olduğu ve rütbeleri konusunda açıklama yapmadı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e, Başkan Trump’ın ‘çekileceğiz’ açıklamaları soruldu. Nauert “Dışişleri Bakanlığı olarak Başkan Donald Trump’ın açıklamalarına dair bilgimiz yok” cevabını verdi. Konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, Trump’ın bu konuyu daha önceden de kendisine söylediğini belirterek “Dünkü açıklamada kendisinin münferit bir açıklaması olduğunu görüyoruz. ABD’nin gerçek niyetinin ne olduğunu Washington’daki çalışma grubu toplantılarından anlayabiliriz, müsteşarımızı gönderdik. Komisyonlarımız bir araya gelecek, toplantılarda böyle niyetleri olup olmadığını anlamış oluruz” dedi.