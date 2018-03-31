Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi’nin görevine son verildi. MİT’in, FETÖ/PDY’nin Balkan ayağına yönelik Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan örgütün 6 üst düzey mensubunun Türkiye’ye getirilmesinin ardından ülke karıştı. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi’yi görevden aldı.

Kosova Başbakanı Haradinaj önceki gün Anadolu Ajansının servis ettiği FETÖ haberinin ardından Twitter’dan açıklamalarda bulunmuştu. Operasyon hakkında kendisinin bilgilendirilmemesini eleştiren Haradinaj “Bugün Kosova İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen operasyonla 6 Türk vatandaşı sınırdışı edildi. Başbakan olarak ben bu operasyon hakkında bilgilendirilmedim bu sebeple hukuki ve anayasal çerçevede gereken cevabı vereceğim” demişti.

Bu arada MİT’in gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini Kosova televizyonları, ‘son dakika’ haberi olarak verdi.