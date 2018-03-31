Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke Ankara

Macron’un öncelikle Esad’la diyalog kurmaya çalıştığını ancak bu hamlesinde başarılı olamadığını kaydediliyor. Suriye, 1. Dünya Savaşı sırasında gizli Sykes-Picot anlaşmasıyla Fransız nüfuz sahasına girdi. Suriyeliler, Fransa’nın bu politikalarına karşı grev ve gösteriler yaptı, Fransa ise bu tür hareketleri işkence, hapis ve sürgünlerle bastırdı. 2. Dünya Savaşı esnasında ise Fransa, Suriye Manda Yönetimi’ne ‘kısmi bağımsızlık’ verdi. 1943’deki seçimlerde mandaya karşı olan Şükrü El Kuvvetli Cumhurbaşkanı olunca, Fransa da ülkeden çekilmek zorunda kaldı.