Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük spor giyim ve ayakkabı üreticilerinden Under Armour, veri sızıntısı sebebiyle yaklaşık 327 milyon nüfuslu ülkede 150 milyon kullanıcısının etkilendiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulama ile internet sitesinin siber saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın şubat ayının sonunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Under Armour yetkililerinin saldırıyı geçen pazar günü fark ettiği bilgisine yer verildi. Bu olaydan dolayı uygulamadan yararlanan kişilerin kullanıcı adları, şifreleri ve e-posta adreslerinin dışarı sızdığı ancak kredi kartı bilgilerinin etkilenmediği vurgulandı. New York borsasında işlem gören Under Armour'un hisse başına değeri, günü 16,35 dolardan kapattı ancak açıklama sonrası ilerleyen saatlerde sınırlı yapılan işlemlerde 15,85 dolara kadar geriledi.