Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce 23 İngiliz diplomatı ülkeden kovan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 50’nin üstünde İngiliz diplomatın daha ülkeden gönderileceğini açıkladı.

Cuma günü Bakanlığa çağrılan İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow’a, bir ay içinde Rusya’nın İngiltere’deki diplomatı kadar çalışan bırakmaları gerektiği söylendi.

Cumartesi günü konuşan Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, bu sayının 50’yi biraz geçtiğini belirtti.

Sinir gazı ortalığı karıştırdı

İngiltere'de bu ay başında Noviçok sinir gazıyla evinin önünde saldırıya uğrayan Skripal ve kızı Yulia, uluslararası krize neden oldu. Salisburry Devlet Hastanesi, Yulia'nın yoğun bakımdan çıktığını ancak Skripal'in durumunun henüz kritik olduğunu açıklamıştı.

Uluslararası bir boyut kazanan ajan krizinde dün Moskova'da çok sayıda Batılı ülkenin temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.