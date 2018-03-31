Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Presi Muhammed Bin Selman’ın Amerika Birleşik Devletleri seyahati devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerika’nın etkili gazetelerinden New York Times’e konuşan Bin Selman, dün de Wall Street Journal gazetesine demeç verdi. Wall Street Journal gazetesine konuşan Muhammed Bin Selman’ın gündeminin ilk maddesi yine İran’dı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Veliaht Prens, bölgedeki askeri çatışmalardan kaçınmak için İran’a daha sert yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

“Askeri bir çatışmayı önlemek için bunu başarmalıyız” ifadelerini kullanan Muhammed Bin Selman, “Eğer bunu başaramazsak muhtemelen 10-15 yıl içinde İran’la savaş yapacağız” dedi.

Suudi Arabistan, İran’ı Yemen üzerinden sıkıştırmaya çalışıyor. Suudi Arabistan, Ensarullah Hareketi’nin kullandığı füzelerin İran tarafından verdiğini iddia ederken, İran makamları bu iddiaları reddediyor.

Enson geçtiğimiz hafta Yemen’de Riyad ve bazı şehirlere füze saldırısı düzenlenmişti. Suudi Arabistan yine Ensarullah’ın elindeki füzelerin İran tarafından verildiğini iddia etmiş, İran Devrim Muhafızları iddiaları yalanlamıştı.

İran ise Suudi Arabistan’ı Suriye’deki terör örgütlerine destek vermek ve onları finanse etmekle suçluyor.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah yaptığı konuşmada, Suudi Arabistanlı bir heyet ile Suriyeli bir heyetin görüştüğünü açıkladı.

Hizbullah lideri Nasrallah konuşmasında: “ Suudiler Suriye devletinden İran ile ilişkilerini sonlandırma karşılığında Arabistan’ın teröristleri desteklemeyeceği ve Suriye’nin yeniden inşası için para yardımı teklifinde bulundular. Aynı teklif Kral Abdullah dönemlerinde de tekrarlanmıştı. Buda göstermektedir ki savaşın asıl nedeni direniştir” demişti.