Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze’de İsrail askerleri tarafından en az 17 Filistinlinin şehit edilmesi, 1.500’ünün de yaralanmasının ardından Kuveyt’in talebi üzerine acil toplandı. Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail askerlerinin Gazze’de 17 kişinin ölümüne yol açan bir katliam gerçekleştirdiğini söyleyerek İsrail’in bu katliamdan sorumlu tutulmasını istedi.



ABD YİNE KORUDU

İsrail’in bu oturumuna Yahudi Fısıh Bayramı tatili sebebiyle katılamamasından üzüntü duyduğunu söyleyen ABD Temsilcisi Walter Miller, İsrail’in yanında yer aldı. Miller, “Gazze’de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masum hayatları tehlikeye atıyor” diyerek Gazze’deki protesto gösterilerini düzenleyenleri suçladı. ABD’nin itirazları yüzünden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail’i kınamadı ve Tel Aviv yönetimine karşı bir karar da alınmadı. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov “İsrail ve Filistin liderlerini buluşturacak bir platform sunmak konusunda hazır olduğumuzu tasdik etmek isteriz” ifadesini kullanırken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, olaylarla ilgili acil soruşturma çağrısı talep etti.



ESNAF KEPENK KAPATTI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze sınırında dün yaşanan olaylarda 17 Filistinliyi öldürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanılması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için bir günlüğüne ‘yas’ ilan etti. Batı Şeria’nın Nablus kentindeki iş yerleri, kepenk açmadı. Ramallah başta olmak üzere, Nablus ve El Halil gibi büyük şehirler dâhil Batı Şeria’nın tüm kentlerinde Filistinli esnaf kepenklerini açmadı, halk sokaklara çıkmadı, okul ve resmî daireler de hizmet vermedi.