Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığına, Suriye’de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü PKK/YPG’nin kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan yardımı dondurma için talimat verdi. Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, “Beyaz Saray, ABD’nin Suriye’de gelecekteki rolünü değerlendirdi. Bunun ardından koalisyonun Suriye’de operasyon gerçekleştirdiği alanların istikrarı için yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımı dondurdu” dedi. Gazete, yetkililerin Beyaz Saray’ın söz konusu talimatı “Trump’ın perşembe günü ABD ordusunun Suriye’den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak” verdiğini belirtti.

DIŞİŞLERİNE İLETİLDİ

Gazete, DEAŞ karşıtı mücadelenin Suriye’de son zamanlarda çıkmaza girmesinin de Trump’ın böyle bir karar almasına sebep olduğu iddiasında bulundu. Talimatın önceki gün Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından Dışişlerine vekalet eden John Sullivan’a iletildiği bilgisi paylaşıldı. 200 milyon dolarlık ek fon sözü eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt’te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

MENBİÇ GÖRÜŞÜLDÜ

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’la gö-rüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ele alındı. Taraflar ayrıca DEAŞ’ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasını teminen, ABD ve Türkiye arasındaki iş birliğini artırmanın yollarını görüştü. Söz konusu görüşmeyle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından 16 Şubat’ta başlatılan ve 8-9 Mart’ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısıyla devam ettirilen süreç sürdürüldü. Menbiç konusunda daha önce gerçekleşen görüşmeler temelinde cereyan eden toplantıda birlikte ilerleme kaydedilmesi hususundaki kararlılıklarını tekrarladı.