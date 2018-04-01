Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in 1976 yılından bu yana devam ettirdiği sistemli işgal ve sürgün girişimleri her 30 Mart tarihinde Filistinlilier tarafından yürüyüşlerle protetsto ediliyor.

Bu yıl gerçekleştirilen protestolarda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi İsrail zulmü ve barbarlığı öne çıktı. Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi şehit etti, 500'den fazla kişiyi de yaraladı.





CENAZELER YÜREK DAĞLADI

Gazze'de İsrail orduları tarafından gerçek mermi kullanarak, acımasızca ve barbarca katledilen Filistinlilerin cenaze törenleri gerçekleştirildi. Tören sırasında göz yaşları sel oldu aktı, tarifsiz acıyı yaşayan aileler ve şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yaşanan acıyı tüm çıplaklığıyla gösteren kare de bu oldu. Şehit Hamdan Abu Amshah'ın ailesi, cenaze töreninde kendinden geçti...





TOPRAK YÜRÜYÜŞÜ

Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi-İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü düzenleyecek. Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için yürüyüşe destek veriyor. İsrail askerlerine de 30 Mart günü için gerçek mermi kullanma izni verildi.