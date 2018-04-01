Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde görevini yaptığı sırada 5 asker hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.