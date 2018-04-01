8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin yerel saatle 13.05’te meydana geldiği belirtildi. Serpol-e Zehap Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilginin olmadığı bildirildi.
İran’da korkutan deprem
01.04.2018 - 13:12 | Son Güncelleme: 01.04.2018 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’ın Kirmanşah eyaletine bağlı Serpol-e Zehap şehrinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,iran,
553711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/553711.aspx
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