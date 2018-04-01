Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin yerel saatle 13.05’te meydana geldiği belirtildi. Serpol-e Zehap Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, can ve mal kaybına ilişkin henüz bir bilginin olmadığı bildirildi.