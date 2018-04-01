Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi ve yerleşimciler, Filistin’de düzenledikleri baskınlarla kutsal yerlerin hürmetini ihlal etmeye devam ediyor. Yaklaşık 275 kişiden oluşan fanatik Yahudi grubu, İsrail polisi eşliğinde Fas Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Dans edip şarkı söyleyen Yahudiler, Mescid-i Aksa’nın avlusunda 'Talmudik ayin' düzenledi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında İsrail polisinin aşırılık yanlılarına tam koruma sağladığı ve Yahudilerin sözde Tapınak olarak niteledikleri Mescid-i Aksa hakkında gelenleri bilgilendirdiği belirtildi.

Öte yandan, Mescid-i Aksa muhafızları, Talmudik ayini gerçekleştirmeye çalışan bir yerleşimciyi avludan çıkardı.

İsrailli yetkililer, Yahudilerin 'Hamursuz Bayramı'na (Pesah) kadar kurban kesimi nedeniyle Müslümanlardan, 30 Mart'a kadar Mescid-i Aksa'yı boşaltmalarını istemişti.