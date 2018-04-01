Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelde 'nükleer deneme' ve 'yaptırım' konulu haberlerde adının geçmesine alışık olunan Kuzey Kore, bu 'döngüyü' kırmak için Güney Kore'nin ev sahipliğindeki PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda atmaya başladığı adımlarını sanat dünyasında devam ettiriyor.

Sputnik'in aktardığına göre 9-25 Şubat'taki Oyunlar'da Kuzey Koreli sporcuların yanı sıra lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'u da ağırlayan Güney Kore, iade-i ziyaret düzenliyor. Aralarında 11 şarkıcı, dansçı ve tekvando performansı sergileyecek kişilerden oluşan ve dün Kuzey Kore'ye giden kalabalık bir grup bugün sahneye çıktı.

Başkent Pyongyang'da 1500 kişilik East Pyongyang Grand Theater'de düzenlenen 'Bahar Geliyor' adlı etkinlik 2 saat sürdü. Grubun en çok konuşulan isimleri olan Red Velvet grubu ve Seohyun'un (Girls' Generation- SNSD grubundan) yanı sıra Cho Yong-pil ve Lee Sun-hee'nin verdiği konser, 2005'ten bu yana bir ilk özelliği taşıyor. Bununla birlikte Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kim ve eşi Ri Sol-ju'nun da konser salonunda yerini aldığını duyurdu.

Böylece Kim, ilk kez Güney Koreli sanatçıların yer aldığı kültürel bir etkinliğe katılmış oldu. Güney Kore Kültür Bakanı Do Jong-whan'ın aktardığına göre Kim şova büyük ilgi gösterdi ve şarkılarla sözleri hakkında sorular sordu. Konserin saatinin neden ertelendiği de belli oldu. Yine Yonhap'ın aktardığına göre Kim "Red Velvet'i izlemeye gidip gitmeyeceğimi merakla bekliyorlardı. Aslında salı günkü performanslarını izlemeyi planlıyordum ama bugünkü programımı bu organizasyona göre yeniden ayarladım" dedi. Bu gibi organizasyonların daha sık yapılmasını isteyen Kim, sonbaharda da Güney Kore'nin başkenti Seul'de bu kez 'Sonbahar Geliyor' adlı bir etkinlik düzenlenmesini önerdi.

Konser veren diğer isimler ise şöyle: Choi Jin-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Jungin, Ali, Kang San-eh ve Kim Kwang-min. Bu arada 'Gangnam Style' şarkısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Psy'a da teklif götürüldüğü ama Kuzey Kore'nin 'Psy'ın provokatif performans stilinden' dolayı buna sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

Bugün tek başlarına sahneye çıkan Güney Koreli sanatçılar salı günü ise Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium'da Kuzey Koreli meslektaşlarıyla birlikte performans sergileyecek.

Kuzey Kore'de en son konser veren isim, bugün de sahneye çıkan Cho Yong-pil. K-Pop'un çınarlarından olan ve müzik dünyasına 1968'de gitarist olarak adım atan Cho, mayısta 50. sanat yılını kutlamak adına turneye çıkacak. Turneyi organize eden komitenin 'ikon' ve 'tüm nesiller arasında popüler kalmayı başaran tek müzisyen' olarak nitelediği Cho, 2003'te 19. albümündeki 'Bounce' şarkısıyla, Billboard'un K-Pop Hot 100 listesinin ilk sırasında bulunan Psy'ın tahtını ele geçirmişti.

Bu arada Kuzey Kore lideri Kim'in babası Kim Jong-il'in de Cho hayranı olduğu biliniyor.