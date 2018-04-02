Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), sığınmacıların OAC’ın güneybatısındaki Mongumba kentine yerleştiğini açıkladı.

BMMYK, sığınmacıların geri dönüşlerinin OAC yönetimiyle koordineli olarak yapıldığı bilgisini paylaştı.

Orta Afrika Kamu Güvenliği Bakanı Henri Wanzet Linguissara basına yaptığı açıklamada, dönüşleri planlanan 650 kişiden 100'ünün Mongumba'ya vardığını söyledi.

"Vatandaşlarımızın geri dönmeye başlaması ülkede barış ve güvenliğin tesis edilmeye başladığını gösteriyor." diyen Linguissara, bundan sonra yapılacak şeyin ülke dışındaki diğer vatandaşların geri dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti.

Sığınmacıların temsilcilerinden Sebastian Sangba, BMMYK ve OAC yönetimine teşekkürlerini ileterek "5 yıldır sığınmacı olarak kalıyordum ülkeme geri dönmenin sevincini yaşıyorum." diye konuştu.

Mungumba Vali Yardımcısı Dedane Achille Fayanga da bölge halkından hemşehrilerine sahip çıkmaları ve buradaki sosyal hayata kısa sürede alışmaları için onlara yardımcı olunması talebinde bulundu.

Öte yandan, BMMYK Bölge Temsilcisi Buti Kale de geri dönenlerin birkaç aylık sağlık ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanacağını aktardı.

BMMYK'ya göre Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 33 bin OAC'lı sığınmacı bulunuyor.

Müslümanlar katlediliyor

Orta Afrika Cumhuriyeti, Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında, çatışmalara sahne oluyor. Ülkede Müslümanları hedef alan şiddet olayları, Devlet Başkanı Michel Djotodia'nın ocak ayında görevden ayrılması ve yerine başkent Bangui'nin eski belediye başkanı Catherine Samba-Panza'nın gelmesiyle tırmanışa geçti.

Anti-Balaka militanları, Müslümanları, Mart 2013'te iktidarı ele geçiren ve ülkede çoğunluktaki Hristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Seleka Koalisyonu'na destek vermekle suçluyor.

BMMYK verilerine göre, aralık ayından bu yana 173 bin kişi, şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı, yaklaşık 40 bin kişi komşu ülkelere sığındı.