Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı bir basın açıklamasında 2015 yılında İran ve ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmasının iptali için senatodaki cumhuriyetçilere yeniden çağrıda bulundu.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada da 2015 yılında, Obama döneminde imzalanan anlaşmanın iptaline olan çağrıyı yineledi.

YASADIŞI GÖÇMENLERE DE TEHDİTLER SAVURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkedeki geleceğini ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Sınır devriyeleri, 'yakala&bırak' gibi saçma liberal (Demokrat) yasalardan dolayı işlerini doğru düzgün yapamıyorlar. İşler daha tehlikeli hale geliyor. (Meksika'dan) Konvoylar geliyor. Cumhuriyetçiler, daha sert yasalar için 'nükleer seçeneği' şimdi kullanmalılar. Artık DACA anlaşması yok!" ifadelerini kullandı.