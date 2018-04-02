Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 4 Nisan'da yapılacak Suriye zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Nisan'da Ankara'da olacak. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı toplantıda Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak. İki lider daha sonra Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

Ankara'da yoğun bir siyasi trafiğin yaşanacağı 4 Nisan'da ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da olacak. Suriye için bir araya gelecek olan Türkiye-Rusya-İran liderleri, Suriye'deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin yol haritasını üçlü zirve masasına yatıracak. Aynı gün Erdoğan ve Ruhani'nin iki ülke meselelerine ilişkin ikili bir görüşme yapması da öngörülüyor.

KREMLİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 3-4 Nisan'da Ankara ziyaretinde Türkiye ile enerji alanındaki stratejik projeler ile başta Suriye olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını duyurdu. 3 Nisan'da 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, "İkili ticari-ekonomik ilişkilerin durumu ve gelişme perspektifi, özellikle enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı ele alınacak. Suriye'de terörle ortak mücadele de dahil bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların istişare edilmesi planlanıyor" denildi. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın video-konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atacağı da vurgulandı.