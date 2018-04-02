Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak-Suriye sınırında bulunan stratejik öneme sahip Musul'a bağlı Şengal kentinde terör örgütü PKK'nın çekildiği belirtiliyor. Irak ordusu, PKK'lı teröristlerin Şengal kentinden ve köylerinden çıkması için 2 günlük süre

tanımıştı. PKK'lı teröristler dün öğlen saatlerine doğru pikap araçlarla ve silahlarıyla resmen kentten ayrıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, DÜN RESMEN ÇEKİLDİ"



Şengal Kaymakamı Mehma Xelil şu ifadeleri kullandı "PKK, dün resmi bir şekilde Şengal'den çekildi. Araçları ve ağır silahlarıyla Suriye tarafına doğru geçtiler. Ne kadar PKK militanının çekildiği konusunda net birşey söyleyemem. IKBY, Irak hükümeti ve Şengal halkı onların Şengal'den çıkmasını istiyordu" dedi.