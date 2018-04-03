Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a, ülkesindeki siyasi partiler tepki gösterdi.

Aşırı milliyetçi söylemleriyle tanınan Kammenos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki Yunan askerinin Türkiye'ye kaçırıldığına inandığını ve iki askerin 15 yıl hapiste kalabileceğini söylemiş; Türkiye ile Ege'de sıcak bir çatışma yaşanabileceğini ve Yunan halkına "'müsterih olun' diyemeyeceğini" dile getirmişti.

"CİNNETİ YORUMLAMAYA GEREK YOK"

BBC'de yer alan habere göre açıklamaya tepki gösteren ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) yazılı açıklamasında, şu ifadeler yer aldı: "Kammenos'un geçirdiği cinneti yorumlamaya bile gerek yoktur. Kammenos, Savunma Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığa layık değildir."

"İSABETSİZ, ABARTILI"

Bazı diğer partiler Kammenos'un bu çıkışlarına karşı hükümeti tavır almaya çağırırken, bazıları ifadeleri "isabetsiz" ve de "abartılı" olarak niteledi. Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi Yenimmatas "Kammenos'un bu çıkışlarına karşı Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ın ciddi bir tavır alması şarttır" açıklamasını yaptı.

"BU ÇIKIŞLARI ÜLKEYE ZARAR VERİYOR"

Ilımlı sol POTAMİ partisi lideri Stavros Theodorakis, "Kammenos'un bu çıkışları, ulusal çıkarlarımıza hizmet etmediği gibi zarar vermektedir" dedi. Theodorakis ayrıca, Kammenos'u "Türkiye ile yaşanan gerginlik ortamında yeni sorunlar oluşturarak, ülkeye zarar vermekle" suçladı.