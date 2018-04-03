Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Posta İdaresi’nin (Deutsche Post) vatandaşlara ait adres bilgileri ve kişisel verileri, izinsiz olarak 2005 yılından beri siyasi partilere sattığı öne sürüldü. Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre söz konusu skandala idarenin kardeş kuruluşu “Deutsche Post Direkt GmbH” şirketi imza attı. Haberde CDU ve FDP’nin Posta İdaresi’nden veri aldıklarını onayladıkları, CDU’nun bu verilerle kapı kapı seçmenleri dolaştığı, FDP’nin ise sadece parti broşürü dağıttığı ifade edildi. Almanya’da Meclis’te bulunan diğer Sosyal Demokrat Parti (SPD), Sol Parti, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Yeşiller’in ise bu konuda iş birliği yapmadıkları savunuldu. Söz konusu verilerin Almanya’daki 20 milyon ikametgâh adresi ve 34 milyon haneyi içerdiği, ayrıca bir milyardan fazla farklı kişisel bilgiyi (cinsiyet, yaş, eğitim, alım gücü gibi) kapsadığı öne sürüldü. Posta İdaresi ise iddiaları reddetti.