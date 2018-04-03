Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Uttar Pradeş, Pencap, Madhya Pradeş, Racastan, Uttarakhand, Bihar, Carkhand ve Odişa eyaletlerinde şiddetli eylemler ve kundaklama eylemleri yaşandı. Federal hükümet Uttar Pradeş'teki olayları bastırmak için 800 polisi görevlendirdi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Madhya Pradeş'teki çatışmalarda 5 kişi ölürken, onlarca kişi yaralandı. Eyaletteki bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Racastan'ın Alwar kentinde 1 kişi ölürken eyaletteki Jaypur, Acmer, Udaypur ve Jodhpur kentlerinde şiddet olaylarının yaşandığı belirtildi.

Sopa ve kılıç taşıdığı belirtilen bazı grupların Calandhar, Amritsar ve Bathinda'da da iş yerlerini kepenk kapatmaya zorladığı da açıklandı.

KAST SİSTEMİ AYAKLANMASI



Hindistan'da 1989 yılında yürürlüğe giren ve 'SC/ST' olarak anılan yasa aşağı kasttakilere ve kabile üyelerine yönelik suçları engellemek için çıkarılmıştı.

Yasa, bu kesimdekilere yönelik suçları işleyenlerin otomatik olarak gözaltına alınmasını, kefalet şartlarının sınırlandırılmasını ve suçun sicile işlenmesini sağlıyordu.

Yasa ayrıca görevlerini ihmal eden kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açıyordu. Dalitler, özellikle bu uygulamanın gerekli olduğunu zira suçlunun kamu görevlileriyle aynı kasttan olduğu durumlarda kendilerinin şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylüyor.