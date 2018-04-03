Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa son vermek için temaslarını sürdüren Türkiye, Rusya ve İran, yarın önemli bir zirve gerçekleştirecek.

ANKARA DEKLARASYONU

Ankara'da gerçekleştirilecek zirve öncesi, üst düzey memurlar bir araya gelerek zirve sonunda yayımlanması planlanan ortak deklarasyon üzerinde çalışmaya başladı.

Deklarasyonda Suriye'de mevcut ateşkesin devamı, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye içindeki ateşkes ihlallerinin durdurulması gibi daha önceki deklarasyonlarda da hemfikir olunan konuların vurgulanması bekleniyor.

FRANSIZLAR TAKİPTE

3 ülkenin bölgedeki etkinliğinin artması, Avrupa'da da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ

Atılan adımları yakından inceleyen Fransız basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilmek istediğini hatırlattı.

SURİYE'DE OYUNU YÖNETEN 3 ÜLKE

AFP'de yer alan haberde, Washington'un Astana'da olduğu gibi saf dışı bırakıldığı ifade edildi.

Haberin detaylarında ise; "Türkiye, Rusya ve İran ülkedeki oyunu yönetenler haline geldi" denildi.