Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu'nun, İsrail askerinin bir hafta içerisinde 17 Filistinliyi şehit etmesinin ve bin 500'den fazla kişiyi yaralamasının önemini hatırlatarak, iki hafta sonra planlanan "Orta Doğu barış süreci" başlıklı komisyon toplantısını beklemeden en kısa zamanda tartışılması için parlamentoya verdiği teklif kabul edilmedi.

Kuzu bunun üzerine, sosyal medya hesabından, "Gazze'de kan gölü ve bilinen melodi. Birleşmiş Milletler araştırma istedi, İsrail hükümeti buna karşı çıktı. Hollanda Parlamentosunun çoğunluğu genel oturum istemiyor. Bir sonraki kan gölü bekleniyor. Bize kalırsa hayır! Uluslararası toplum gözlerini kapatmaması lazım. Hollanda elinden geleni yapmalı. Adalet için sert yaptırımlar gerekiyor." ifadesini paylaştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden beri 17 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.