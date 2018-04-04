Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yakın zamanda Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasına rağmen, ABD askeri bölgede kalıcı olmak için çalışmalarını hızlandırdı. ABD, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batı yakasında terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Menbiç ilçesinde iki üs inşa ediyor. Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı alanı genişleterek üsse çevirmeye başlayan ABD ordusu, bölgeye çok sayıda inşaat malzemesi ve iş makinası yönlendirdi. Söz konusu üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı’na 8 kilometre uzaklıkta. ABD, diğer üssü cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediyor. Buradaki üs noktası Dadat köyünün güneyine denk düşüyor. Nuaymiye isimli çiftliğe yerleşen ABD unsurları çalışmaların ardından Fırat Kalkanı bölgesine en yakın üssü kurmuş olacak. ABD güçler, Sacu Çayı boyunda haftalık yaptıkları devriyeyi artırarak günlük olarak yapmaya başladı.



300 KİŞİLİK TAKVİYE KUVVET

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’e yönelik operasyon işaretlerinin artmasının ardından, ABD ordusu iki gün önce bölgeye zırhlı araçlarla 300 kadar ABD askeri göndermişti.