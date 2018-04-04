Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı ve iki lider İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleriyle mücadele etmek için yakın iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, Gazze Şeridi'nde yaşanan ve İsrail'in 19 Filistinliyi şehit ettiği olayların görüşmede gündeme gelip gelmediğine değinilmedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açmıştı. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit olmuş, bin 500'den fazlası yaralanmıştı.