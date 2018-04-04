ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü. Helikopterdeki 4 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, helikopterin düştüğü bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.
ABD'de askeri helikopter düştü
04.04.2018 - 09:26 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,askeri helikopter,
554207 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/554207.aspx
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