Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad güçlerine bağlı askerî kaynakların Şam rejiminin haber ağı SANA'ya aktardığına göre, Deyr ez-Zor kırsalındaki Meyadin bölgesindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonlar sürüyor. Operasyonlarda ele geçirilen bölgelerde tarama faaliyetleri yürütüldüğü ifade edilirken, terör örgütüne ait bazı depolarda İsrail yapımı silahlar bulunduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili görüntüler de paylaşan Esad güçleri ayrıca DEAŞ depolarında silah yapımında kullanılmak üzere hazırlanan kimyasal ve zehirli maddeler bulunduğunu bildirdi.