Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeş ülke Azerbaycan'ın önde gelen kadın doktorlarından Sabina Mirzayeva'nın ani ölümü ülke genelinde büyük hüzne neden oldu. 40 yaşında hayatını kaybeden Mirzayeva, ölüm nedeni beyin kanaması olarak bildirildi. Yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreni sonrası Mirzayeva, başkent Bakü'deki Kurd Kapısı Kabristanlığı'na defnedildi.

Azerbaycanlı ünlü doktor hayatını kaybetti Azerbaycanlı ünlü doktor Sabina Mirzayeva'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mirzayeva'nın ani ölümü büyük hüzne neden oldu.

SABİNA MİRZAYEVA KİMDİR?

Azerbaycan'ın önde gelen kadın doktorları arasında yer alan Sabina Mirzayeva, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden mezun oldu. Ulusal Onkoloji Merkezi ve Central Neftchi Hastanesi'nde görev yaptı. Ülke geleceğine dair aile planlaması çalışmalarıyla da tanınan Mirzayeva, "Sağlıklı bir nesil için hamile kadınlarla buluşma" konferansının düzenlenmesine öncülük etti. Mirzayeva, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede düzenlenen farklı programlara katılarak çeşitli sertifikalar ve dereceler elde etmişti. Mirzayeva, 2 çocuk annesiydi.