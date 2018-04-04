Ceyşul İslam ve Rusya’nın sivillerin Duma kentinden Doğu Guta’da sivillerin tahliye edilmesi için anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
Mahkumları serbest bıraktılar!
04.04.2018 - 13:30 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'deki silahlı gruplardan Çeyşül İslam, aralarında sivillerin de olduğu 5 mahkumu yapılan anlaşma çerçevesinde serbest bıraktı.
Etiketler : doğu guta,suriye,mahkum,
554259 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/554259.aspx
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