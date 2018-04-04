Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın yenildiğinden emin olmak istediği bildirildi. Açıklamada bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerinin bir süre daha bu ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceğinin altı çizildi.
Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
04.04.2018 - 16:56 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'ın yenildiğinden emin olmak istediğini ve bu nedenle Amerikan güçlerinin Suriye'de bir süre daha kalacağını bildirdi.
Etiketler : beyaz saray,abd,suriye,
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