Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın yenildiğinden emin olmak istediği bildirildi. Açıklamada bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan güçlerinin bir süre daha bu ülkedeki faaliyetlerini sürdüreceğinin altı çizildi.