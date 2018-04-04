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Beyaz Saray: Suriye'de DEAŞ'la askerî mücadele sonlandırılacak
04.04.2018 - 18:17 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ifadelerinin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Suriye'de DEAŞ'le askeri mücadele sonlandırılacak. DEAŞ'in ortaya çıkmaması için işbirliği yapılmalı. ABD ve ortakları DEAŞ'i bitirmede kararlı." denildi.
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,Beyaz Saray,DEAŞ,
554299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/554299.aspx
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