Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saldırganın kimliği, Azeri kökenli İran ve ABD vatandaşı Nasim Najafi Aghdam (39) olarak açıklandı. San Diego’da yaşayan Aghdam, biri hâlen kritik durumda olan üç kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihar etmişti. ABD basınında yer alan haberlerde, filtrelemenin ardından Aghdam’ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verildi. Haberde, Şubat 2017’de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam’ın “YouTube’da eşit büyüme fırsatı yok” ifadesini kullandığı aktarıldı. Bu arada Aghdam’ın Türkçe videolar çektiği, Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı. Aghdam, Tarkan’ın şarkılarıyla ilgili videosunda ona olan hayranlığını anlatıyor.