Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu vergi artışının viski, puro, tütün, dana eti, plastik, buğday, elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, tütün, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi 106 ürünü kapsadığı bildirildi. ABD menşeli ürünlerin geçen yılki değerinin yaklaşık 50 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, yüzde 25’lik verginin yürürlüğe gireceği zamanın daha sonra duyurulacağı belirtildi.

Misilleme silahını çeken Çin diğer taraftan da ABD'yi ticari korumacılığı ve tek taraflı uygulamaları bırakmaya çağırdı. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, "ticari sürtüşmeye" ilişkin olarak Çin'in öteden beri sorunu görüşme ve istişare yoluyla çözme tavrı sergilediğini belirtti. Wang, ABD'nin görüşmeye hazır olması durumunda, Çin'in de anlaşmazlıkları eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde çözüme kavuşturmak için istişareye hazır olduğunu kaydetti. Wang, "ticari sürtüşme" ifadesinin, Çin "ticari savaş" istemediği için tercih edildiğine işaret ederek, "ticari savaşın" bir galibi olmayacağını vurguladı.