Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haradinaj, 6 Türkün Kosova istihbaratı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) işbirliği ile Türkiye'ye götürülmesi sonrası yaptığı açıklamada Türklere yapılan operasyon ve sınır dışı bilgisinin kendisine iletilmediğini söylemişti. Başbakan Haradinaj, içişleri bakanı ile istihbarat şefini görevden uzaklaştırmıştı.

Haradinaj, VOA'ya verdiği demeçte 6 Türk vatandaşının kendisine bilgi verilmeden Türkiye'ye götürülmesini 'Bu bir tür hırsızlık, Kosova'dan insan kaçırmadır.' yorumunda bulundu.

Söz konusu Türklerin sınır dışı edilmeleri konusunda bazı 'bulanık' durumların olduğunu söyleyen Haradinaj, "Oturum izinlerinin apar topar iptal edilmesi ve sınır dışı işlemleriyle ilgili gizlilik ve benim de bundan haberdar edilmemem, içişleri bakanı ve istihbarat bakanını görevden almamın başlıca nedeni." dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi olaydan hemen sonraki yazılı açıklamasında ülkesindeki kurumların sınır dışı edilen kişilerin insani haklarını görmezden geldiklerini belirtmişti. Ancak saatler sonra düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye gönderilen Türklerin, Kosova istihbaratına göre ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetler içinde olduklarına ilişkin raporların bulunduğunu aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kişisel olarak tanımadığını belirten Başbakan Haradinaj, "Ama yine de Türkiye stratejik bir işbirliği içindeyiz. Kosova'da önemli olan şu; hiç kimse bizim işimizi bizim yerimize yapamaz. Biz bunu kendimiz yaparız. Hiç kimsenin Kosova'nın içişlerinde karar mekanizmaları üzerinde bir gücü olamaz." dedi.

ERDOĞAN ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, ''Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık." ifadelerini kullanmıştı.