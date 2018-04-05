Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google'ın bazı çalışanları, ABD Savunma Bakanlığı'nın kalbi Pentagon'un yürüttüğü yapay zeka projesine karşı çıkıyor.

PCMag'ın haberine göre insansız hava araçlarının (drone) bombalayacakları hedefleri daha iyi tespit etmesi için geliştirildiği iddia edilen Maven Projesi 'ne karşı Google'ın 3 bin 100'den fazla çalışanı imza topladı.



Çalışanların Google CEO'su Sundar Pichai'ye ithafen yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Sundar,

Google'ın savaş endüstrisinde yer almaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Maven Projesi'nin iptal edilmesini ve Google'ın kendisinin ya da bağlantılı olduğu şirketlerin savaş teknolojisine dahil olmayacağı ile ilgili açık bir politika yayınlamasını talep ediyoruz.

Google'ın projeye katkıları bir gün Pentagon tarafından silah hâline getirilebilir. Teknolojilerimizin ahlaki sorumluluğunu üçüncü partilerin eline bırakamayız.

Üstelik Google'ın askeri araştırmalara katkısı şirketin itibarını zedeleyebilir ve bu nedenle işgücü kayıpları yaşanabilir. Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin de Pentagon'la işbirliği yapıyor olması durumu Google için daha az riskli yapmamaktadır.

Google'ın kendine özgü tarihi, 'Kötü Olma' mottosu ve milyarlarca yaşama direkt ulaşıyor olması Google'ı diğer şirketlerden farklı kılmaktadır."

GOOGLE: SALDIRGAN DEĞİLİZ



Alphabet çatı şirketinin altında faaliyet gösteren Google'ın, ABD ordusuna ait droneların görüntülerinin analiz edilmesi için Pentagonla çalıştığı ilk kez mart ayında duyurulmuştu.

Google'dan yapılan açıklamada teknolojilerinin "saldırgan" olmadığı, sundukları yapay zekanın sivillerin zarar görmesini engelleyeceği belirtilmişti. Maven Projesi'nin amacının dijital görüntülerdeki yüz ve nesnelerin daha kolay belirlenmesi olduğu söylemişti.