Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Avrupa Konseyinin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Fransa'nın Strazburg kentindeki Agora binasına zorla giren terör örgütü PYD/PKK yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.

Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

Polis müdahalesiyle uzaklaştırıldılar

Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.

PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.

Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.