Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas, Kuzey Afrika’nın egzotik ülkelerinden biri. Ülke, ağaç dallarına musallat olmuş keçileriyle ünlü. Normalde çiftçilerin ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle keçilerin dallara çıkmasını engellemesi gerekir. Ancak bu ülkede çiftçiler onların özellikle dallarda çıkıp, dikenli ağaçların meyvesini yemelerini istiyor. Çünkü bu keçiler, karınlarını doyururken aynı zamanda birer kozmetik işçisi gibi çalışıyor. Nasıl mı? Uçsuz bucaksız çöllerde Fas’a özgü argan isimli ağaçlar yetişiyor. 200 yıla kadar yaşayabilen bitkinin badem büyüklüğünde sert çekirdekleri bulunuyor. Çekirdekleri kırmak öyle kolay değil. Keçiler, dallara çıkıp bitkilerin yaprağını yerken çekirdekleri de yutuyor. Midede yumuşayan çekirdekler, hayvanların dışkısıyla birlikte atılıyor. Berberi çiftçiler de bu çekirdekleri topluyor, içini çıkarıp eziyor. Ve ortaya dünyaca ünlü argan yağı çıkıyor. Fas’tan birçok ülkeye ihraç edilen argan yağları, Faslı kadınların da güzellik sırrı. Berberi lehçesinde “içinde kilitli kalma” anlamına gelen yağ, aynı zamanda yenilebiliyor. Yağ sofraya konulacaksa kavurma işleminden geçiyor.