Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen üçlü zirvede en önemli gündem maddelerinden biri Tel Rıfat’ın durumu oldu. ÖSO’nun geçtiğimiz günlerde Tel Rifat sınırlarına dayandığını duyurulurken, bölgede İranlı milislerin, Esad güçlerinin ve Rus birliklerinin bulunması sebebiyle Tel Rifat’a yönelik askeri harekâtın başlamadığı belirtilmişti. Diplomatik kulislerde Tel Rifat’taki düğümün Ankara- Moskova arasındaki görüşmeler neticesinde çözüleceği değerlendirmeleri yapılırken, bu konuda 5 farklı alternatif üzerinde duruluyor. Bu alternatiflerden birincisi, bölgenin TSK ve ÖSO tarafından kontrol edilmesi. İkinci alternatif TSK’nın İdlib’de olduğu Tel Rifat ve çevresinde gözlem noktaları oluşturması. Üçüncü alternatif bölgenin Rusya ve rejim yanlısı güçlerin kontrolünde bırakılması. Bir diğer alternatif bölgenin TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alınması ve ardından ÖSO’nun bölgeden çekilip sadece yerel polis güçlerin Tel Rifat ve çevresinde varlıklarına devam etmesi. Son alternatif ise Tel Rifat’ın taraflar arasında bölüşülmesi ve bölgenin güvenliği için ortak bir mekanizmanın kurulması.

KİLİT ÖNEME SAHİP

Tel Rifat ve çevresi, Suriye savaşı öncesi ve sonrasında da Arap nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölgeydi. 2016 yılına kadar Suriyeli muhaliflerin elinde bulunan Tel Rifat, 2016 yılında PYD/YPG’nin eline geçmiş, bölge halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kaçarak, TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı ile özgürleştirdiği alanlara göç etmişti. Tel Rifat ve çevresinde şu anda İranlı milisler, Esad rejim güçleri, Rus askeri birlikler ve PYD/YPG’nin bulunduğu ifade ediliyor.