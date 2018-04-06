Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte temelini attığı Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Novak açıklamasında Akkuyu Nükleer Santrali'ni tamamlamak için yatırımcılara bağlı olmadıklarını vurguladı. Bakan Novak, "Başka yatırımcı bulamazsak bile Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasını tek başımıza tamamlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Novak ayrıca Rus doğalgaz devi Rosatom'a ait bir şirkete de atıfta bulunarak, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulamazlarsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi.