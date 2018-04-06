Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da bir kişi, annesinin cesedini 3 yıl boyunca dondurucuda sakladı. İhbar üzerine eve gelen polisler dondurucuda başka vücut parçalarının da olduğunu ve gencin annesinin yeniden doğacağına inandığını söyledi.

ANNESİ ÖLÜNCE KİMYASALLARLA MUMYALAYIP SAKLAMIŞ

Polis, Kolkata kentinde Subhabrata Majumdar'ın 2015'te ölen annesini kimyasallarla mumyaladığını ve evinin bodrum katında büyük bir dondurucuda sakladığını belirtti.

Telefonla aldıkları ihbar üzerine eve baskın yapıldığını söyleyen polis, "Kadının cesedini büyük bir dondurucuda bulduk. Ceset, bazı kimyasallarla muhafaza edilmişti." dedi.

DONDURUCUDA BAŞKA VÜCUT PARÇALARI DA BULUNDU

Dondurucuda çeşitli vücut parçalarının olduğu kavanozların da bulunduğunu kaydeden polis, deri sektöründe çalışmasının, şüphelinin cesedi mumyalamak için gerekli kimyasallara ulaşmasına imkan sağladığını söyledi.

ANNESİNİN YENİDEN DOĞACAĞINA İNANIYORDU

Majumdar'ın cesedinin muhafaza edilmesi halinde annesinin yeniden doğacağına inandığını aktaran polis, "Cansız bedenin muhafaza edilmesine dair dergiler ve yeniden doğuş üzerine yazılmış kitaplar bulduk." ifadesine yer verdi.

YILLARCA EMEKLİ MAAŞINI ÇEKMİŞ

Polis, şüphelinin, ölümünün ardından emekli maaşını almak için annesinin cesedi saklamış olup olmadığının incelendiğini bildirerek şunları söyledi:

"Majumdar'ın hem annesi hem babası emekli ve aylık emekli maaşı alıyor. Bu maaş, bir kişinin ölmesi halinde çekilemiyor. Ancak ölümünden bu yana kadının hesabından düzenli olarak para çekildiğini tespit ettik. Şüpheli, hesaptan para çekmek için hesap kartı kullanmış." Şüphelinin babasının da sorguya alındığı belirtildi.