Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da hokey takımını taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması faciaya yol açtı.

Kanada polisi, ülkenin orta kesimindeki Saskatchewan eyaletinde gerçekleşen feci kazada 14 genç sporcunun öldüğünü duyurdu.

Cuma günü Nipawin Hawks'la oynamak için yola çıkan Humboldt Broncos buz hokeyi takımını taşıyan otobüste 28 sporcu vardı.

Yerel saatle 17.00 sularında gerçekleşen çarpışmada yaralanan 14 sporcu ve otobüs şoförü hastaneye taşındı. Üç yaralının durumu ağır.

Buz hokeyi takımındaki oyuncuların yaşları 16 ila 21 arasında değişiyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, resmi Twitter hesabından "Ailelerin neler yaşadığını hayal edemiyorum. Bu korkunç trajediden etkilenen herkesin acısını paylaşıyorum" diye yazdı.