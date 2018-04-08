Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında 150'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgiye göre, Esad rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 75 sivil öldü, binlerce sivil gazdan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle tahliyelerde zorluklar çektiğini bildirdi.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.